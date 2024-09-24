Зяббаров: Татарстан собрал более 3,6 млн тонн зерна

В Татарстане завершается уборка зерновых культур, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он подчеркнул, что урожайность в этом году значительно ниже, чем в предыдущие годы. Из-за погодных условий и майских заморозков, в регионе собрали урожай на 10% меньше, чем планировалось.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, собрано более 3,6 млн тонн зерна, а средняя урожайность составила 27,8 центнера с гектара. Лидерами по урожайности стали Тетюшский, Кукморский и Атнинский районы.