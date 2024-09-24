Зяббаров: Татарстан собрал более 3,6 млн тонн зерна

news_top_970_100
Республика
24 сентября 2024  11:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане завершается уборка зерновых культур, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он подчеркнул, что урожайность в этом году значительно ниже, чем в предыдущие годы. Из-за погодных условий и майских заморозков, в регионе собрали урожай на 10% меньше, чем планировалось.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, собрано более 3,6 млн тонн зерна, а средняя урожайность составила 27,8 центнера с гектара. Лидерами по урожайности стали Тетюшский, Кукморский и Атнинский районы.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани за неделю вывезли почти 150 тысяч кубометров мусора
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
Гориллы из казанского зооботсада отметили международный праздник
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
В Челнах из-за нарушений закрыли стоматологическую клинику
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане