1 июня в Казани стартует фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»

news_top_970_100
Город
28 мая 2025  13:00
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

С 1 по 6 июня в Казани состоится фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ».

По традиции, каждый день фестиваля будет посвящен определённой теме. Как рассказали сегодня на встрече с журналистами в Культурном центре им. А. С. Пушкина, основные события пройдут в парке «Черное озеро» и в Культурном центре им. А. С. Пушкина.

Гостей фестиваля ждут разнообразные концертные и интерактивные программы, народные игры, забавы, танцы, лекции-беседы, мастер-классы, семейный киномарафон «Шедевры отечественного кинематографа». Одной из главных тем фестиваля станет 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, посетители узнают о потомках Пушкина, защищавших Отечество. 

Впервые в программе мероприятия пройдет городская игра по следам Пушкина в Казани» 
«ПушкинКВЕСТ». 

Завершится фестиваль в день рождения поэта, 6 июня, большим Гала-концертом.

news_right_column_240_400
Новости
Опубликован список домов, попадающих под отключение горячей воды в июне
Братья Альшевские останутся в системе «Ак Барса»
Казань примет межконфессиональный хоккейный турнир с участием 200 спортсменов
В Казани восстановят жилой дом на улице Клары Цеткин, пострадавший от атаки БПЛА
1 июня в Казани стартует фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»
Студент КАИ потерял миллион рублей в результате телефонного мошенничества
19 тысяч жителей РТ прошли обследование в мобильных поликлиниках с начала года
Дамир Фаттахов назначен и.о. руководителя исполкома Бугульминского района РТ