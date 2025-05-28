1 июня в Казани стартует фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»

С 1 по 6 июня в Казани состоится фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ».

По традиции, каждый день фестиваля будет посвящен определённой теме. Как рассказали сегодня на встрече с журналистами в Культурном центре им. А. С. Пушкина, основные события пройдут в парке «Черное озеро» и в Культурном центре им. А. С. Пушкина.

Гостей фестиваля ждут разнообразные концертные и интерактивные программы, народные игры, забавы, танцы, лекции-беседы, мастер-классы, семейный киномарафон «Шедевры отечественного кинематографа». Одной из главных тем фестиваля станет 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, посетители узнают о потомках Пушкина, защищавших Отечество.

Впервые в программе мероприятия пройдет городская игра по следам Пушкина в Казани»

«ПушкинКВЕСТ».

Завершится фестиваль в день рождения поэта, 6 июня, большим Гала-концертом.