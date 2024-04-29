1 мая запускается речной маршрут между Казанью и Ульяновском

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Город
29 апреля 2024  12:34

Как сообщает мэрия, первый рейс стартует из Казани в 7:00 утра. Прибытие в Ульяновск ожидается в 11:00, таким образом время в пути составит 4 часа. Отмечается, что на время майских праздников (с 1 – 5 мая и с 9 – 12) рейсы будут ходить ежедневно, а с 17 мая каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Обсуживать рейс будет метеор «Муса Джалиль», который был произведен на зеленодольском заводе и поставлен «Флоту РТ» в прошлом году.

Напомним, вчера, 28 апреля, в Татарстане стартовала пассажирская навигация.

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Новости
1 мая запускается речной маршрут между Казанью и Ульяновском
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