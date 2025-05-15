10 исторических мечетей Татарстана обрели вторую жизнь за 5 лет

В рамках KazanForum-2025 председатель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин представил результаты масштабной реставрационной программы. За последние пять лет в республике восстановлено более десяти уникальных мусульманских памятников архитектуры, на что было направлено 1,94 млрд рублей.

Среди ключевых отреставрированных объектов:

Азимовская мечеть и Бурнаевская мечеть в Казани

Деревянная мечеть XVIII века в селе Большая Елга

Исторические корпуса медресе «Мухаммадия» и «Марджания»

Ново-Слободская мечеть («Иске-Таш»)

Особое внимание было уделено 234-летней мечети в селе Маскара Кукморского района, торжественное открытие которой после комплексной реставрации запланировано на 6 июня 2025 года. Гущин лично пригласил федеральных гостей, включая заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и министра строительства Ирека Файзуллина, посетить это знаковое событие.

"Для сохранения уникальных техник деревянного зодчества и ковки нам пришлось возрождать традиционные ремесленные школы", - отметил глава комитета. В Татарстане из 1606 мечетей 143 имеют статус объектов культурного наследия.

Экспозиция International Property Market на форуме, занимающая 5000 кв.м, продемонстрировала современные подходы к градостроительству и реставрации исторических объектов.