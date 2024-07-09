10 июля в Татарстане пройдет профилактическая акция «Электричка здоровья»

10 июля в Республике Татарстан пройдет профилактическая акция «Электричка здоровья». Жители смогут получить бесплатные медицинские услуги прямо в электричке.

Акция пройдет по двум маршрутам:

Казань - Кукмор: 1 вагон эл.поезда №6422 с 08:06 до 10:58.

Кукмор - Казань: 1 вагон эл.поезда №6427 с 13:45 до 17:24.

В «Электричке здоровья» жители смогут получить консультацию врачей-терапевтов, акушеров-гинекологов, педиатров, сделать экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови, измерить уровень артериального давления.

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Акция организована Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с пригородной пассажирской компанией АО «Содружество» Казани при содействии Клинической больницы РЖД - Медицина, Федерации северной ходьбы РТ, Городской поликлиники №18 и детской городской поликлиники №6.