10 июля в Татарстане пройдет профилактическая акция «Электричка здоровья»

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Республика
9 июля 2024  10:49
Автор:
Эндже Гарафиева

10 июля в Республике Татарстан пройдет профилактическая акция «Электричка здоровья». Жители смогут получить бесплатные медицинские услуги прямо в электричке.

Акция пройдет по двум маршрутам:

  • Казань - Кукмор: 1 вагон эл.поезда №6422 с 08:06 до 10:58.
  • Кукмор - Казань: 1 вагон эл.поезда №6427 с 13:45 до 17:24.

В «Электричке здоровья» жители смогут получить консультацию врачей-терапевтов, акушеров-гинекологов, педиатров, сделать экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови, измерить уровень артериального давления. 

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Акция организована Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с пригородной пассажирской компанией АО «Содружество» Казани при содействии Клинической больницы РЖД - Медицина, Федерации северной ходьбы РТ, Городской поликлиники №18 и детской городской поликлиники №6.

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