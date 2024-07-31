10,9 млн рублей составляет средняя цена за квартиру в новом доме в Казани

Как сообщает Яндекс Недвижимость завершение льготной ипотечной программы в России подстегнули рост цен на рынке жилья более чем на 10%.

Что касается столицы Татарстана – средняя стоимость строящейся квартиру составляет 10,9 млн рубелей, а средняя цена за квадратный метр 214 тыс. рублей, что соответствует росту на 1,2% за месяц. Отмечается также увеличения числа предложений на рынке первичного жилья на 4,8%.

Что касается цен в других городах-миллионниках, то лидером по увеличению цены за квадратный метр является Самара. Там цена «квадрата» составила 115 тыс. рублей или +15,5% к цене. Далее следует Нижний Новгород – 199 тыс. рублей (рост на 4,9%) и Челябинск – 135 тыс. рублей (+3,3%).