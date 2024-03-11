11-летняя девочка получила сотрясение мозга после того, как ее сбила автоледи на Mitsubishi

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Город
11 марта 2024  15:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В городской автоинспекции сообщили, что ДТП случилось на улице Максимова в Казани сегодня в 07:45. 11-летняя девочка переходила на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Однако 59-летняя за рулем Mitsubishi ASX нарушила правила ПДД и совершила наезд на ребенку. 

Пешехода с предварительным диагнозом – сотрясение головного мозга – и ушибами лица госпитализировали.

По данному факту происшествия инспекторы вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ.

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11-летняя девочка получила сотрясение мозга после того, как ее сбила автоледи на Mitsubishi
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