117-летняя мечеть в Татарстане может стать объектом культурного наследия

Власти Татарстана рассматривают возможность включения 117-летней соборной мечети в селе Нижняя Русь Кукморского района в реестр объектов культурного наследия народов России.

Мечеть построена в 1907 году и является первым каменным религиозным зданием в Нижней Руси. Она расположена на возвышенности у реки Ушман и состоит из двух частей: молельного зала и вестибюля. Украшением мечети служит деревянный шестигранный минарет, установленный в центре крыши.

Несмотря на то, что первоначальный минарет был утрачен, в мечети сохранились подлинные стены из дикого бутового камня, перекрытия, перемычки проемов и подоконные доски.

Интересно, что до 1991 года здание мечети использовалось как клуб. В 1994-1996 годах жители села восстановили крышу и минарет, а в 2005 году начали внутренние работы, которые однако были прекращены. В 2022 году в мечети был прочитан первый за 90 лет намаз.

Соответствующий приказ комитета РТ по охране ОКН в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.