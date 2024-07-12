12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!» объединит звезд, военных и волонтеров

15 июля телеканалы ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета проводят 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». В эфире выступят звезды татарской эстрады, военные, волонтеры и руководители республики.

Среди гостей студии ТНВ – заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей. На «Болгар радиосы» выступят заслуженные артисты РТ Фирдус Тямаев, Ильсия Бадретдинова и Рифат Зарипов.

В марафоне также примут участие бойцы спецоперации, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В студии также будут представлены фронтовые коты, бабушки-волонтеры, медики, спасающие жизни военных, и дети-волонтеры. Герой России Расим Баксиков выступит в роли соведущего.

В ходе марафона зрители узнают о мерах поддержки бойцов и их семей, о повышенных выплатах от республики, о процедуре заключения контракта и о возможности получить до 1,5 миллиона рублей.