120-ый юбилейный сезон казанский театр Камала встретит в новом здании

Театр имени Галиасгара Камала откроет свой 119-й сезон на старой сцене, но уже в октябре планирует переезд в новое здание.

Открытие сезона станет знаковым событием, так как это последний сезон на исторической сцене. Юбилейный, 120-й сезон, театр встретит уже на новой площадке. Переезд запланирован на конец октября.

По традиции, открытие сезона состоится 23 августа спектаклем «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина. В новом здании зрителей ждут премьерные постановки, однако часть репертуара будет недоступна.

Новая площадка театра включает четыре уникальных зала – блэкбокс, цифровизованный, классический и круглый «восточный» зал. Эти возможности позволят театру расширить репертуар и увеличить темпы работы, но, по мнению руководства театра, для полной реализации потенциала новой площадки потребуется от пяти до десяти лет.