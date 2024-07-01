127 казанских пар выбрали для бракосочетания День семьи, любви и верности

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Город
1 июля 2024  14:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана масштабно отметят День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В эти праздничные дни, 6, 7 и 8 июля, в Центре семьи «Казан» состоятся торжественные церемонии бракосочетания для 127 пар. Об этом пишет казанская мэрия. 

В субботу, 7 июля, на площадке комплекса «Туган авылым» пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, с вручением медалей «За любовь и верность». К празднику в городе также пройдет акция проекта «Люди Казани». Фотографии казанских семей украсят 20 билбордов, расположенных на основных улицах города.

В целом, с начала 2024 года в Казани зарегистрировано 4 225 браков, в том числе 105 браков в ускоренном порядке для участников спецоперации. При этом количество разводов в городе сократилось на 22,6%. Наиболее активный возрастной период для вступления в брак – от 25 до 34 лет.

Самыми возрастными молодоженами стали 88-летний жених и 77-летняя невеста. Также в брак вступили один жених и четыре невесты, не достигшие 18 лет.

Всего за первое полугодие 2024 года сотрудники управления ЗАГС Казани оформили 24 586 записей актов гражданского состояния, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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127 казанских пар выбрали для бракосочетания День семьи, любви и верности