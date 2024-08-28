13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» пройдет в Татарстане

8 сентября на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» с 7:00 до 20:30 пройдет масштабный 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

В прямом эфире зрители увидят известных семей Татарстана, звезд, юных ведущих телеканала «ШАЯН ТВ», профессиональные династии, ученых и победителей федеральных конкурсов.

В рамках марафона будут показаны специальные выпуски «Новостей», репортажи с избирательных участков, данные о явке, а также предварительные итоги выборов из ЦИК РТ. Зрители смогут увидеть трансляции с культурно-массовых мероприятий и прямые включения с «Болгар радиосы».

Кроме того, в прямом эфире ведущие ТНВ разыграют 12 айфонов и автомобиль «Лада Веста» среди участников фотоконкурса.