13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» пройдет в Татарстане

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Республика
28 августа 2024  10:44
Автор:
Эндже Гарафиева

8 сентября на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» с 7:00 до 20:30 пройдет масштабный 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

В прямом эфире зрители увидят известных семей Татарстана, звезд, юных ведущих телеканала «ШАЯН ТВ», профессиональные династии, ученых и победителей федеральных конкурсов.

В рамках марафона будут показаны специальные выпуски «Новостей», репортажи с избирательных участков, данные о явке, а также предварительные итоги выборов из ЦИК РТ. Зрители смогут увидеть трансляции с культурно-массовых мероприятий и прямые включения с «Болгар радиосы».

Кроме того, в прямом эфире ведущие ТНВ разыграют 12 айфонов и автомобиль «Лада Веста» среди участников фотоконкурса.

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