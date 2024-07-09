13-летний мультиинструменталист выступит на телемарафоне «Вступай в армию Победы!»

15 июля в 8:00 стартует 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!», где 13-летний виртуозный музыкант Ранель Сафин выступит вместе со своим дедушкой.

Ранель Сафин, победитель фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и других конкурсов, владеет игрой на гитаре, барабанах, саксофоне и пианино. Его видеоролики набирают миллионы просмотров на популярных платформах.

В ходе марафона зрителей ждут прямые включения из городов республики, показ фильмов из цикла «Наши герои», репортажи из зоны спецоперации, выступления семей бойцов СВО, Героев России и истории волонтеров и фронтовых котов.

Трансляция телемарафона будет доступна на канале ТНВ, в официальной группе ТНВ «ВКонтакте», а также на сайте канала.

Напомним, условия контрактной службы в настоящее время стали более привлекательными. В Татарстане бойцы могут получить до 1,5 млн рублей единовременно, а также ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей и выше.