1,3 млн документов об объектах культурного наследия оцифрованы в Татарстане

В Татарстане активно создают единую цифровую экосистему для сохранения и изучения объектов культурного наследия, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на III Всероссийской конференции «Наследие в цифре».

Одно из главных достижений, пояснил он, – создание цифрового архива, объединившего более 1,3 млн единиц документации. Это научно-проектные материалы, учетные данные, архивные паспорта. Колоссальный объём информации, накопленный за 30-40 лет, теперь доступен специалистам в цифровом виде.

Кроме того, теперь жители Татарстана могут воспользоваться 15 государственными услугами в сфере охраны культурного наследия на портале Госуслуг. Например, заказать заключение о наличии ограничений на освоение земельного участка.

Гости конференции увидели 3D-сканеры, создающие цифровые двойники зданий, и ультразвуковые томографы, помогающие выявлять скрытые дефекты в конструкциях.