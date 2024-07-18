14-летний Булат Нургалиев из Казани готовит агродроны для Александра Лукашенко

Ученик гимназии №6 Булат Нургалиев, самый молодой оператор дронов в России, готовится к новому вызову: он собирает агродрон по заказу Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Казанское образование».

Запрос поступил к Булату на церемонии открытия международного турнира «Игры Будущего» в Казани. Александр Лукашенко попросил юного инженера собрать большой дрон для удобрения картофеля и даже попросил у него индивидуальные уроки по пилотированию.

За год 14-летний Булат вошел в тройку лучших в состязании по беспилотным системам, стал самым молодым оператором дронов в России, вошел в число лучших учеников страны, дважды виделся с Владимиром Путиным, общался с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и познакомился с главой Республики Беларусь.