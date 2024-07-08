15 июля в Татарстане пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

15 июля с 8:00 до 20:00 на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». В эфире зрители увидят рассказы о контрактной службе и мерах поддержки от десятков гостей, в том числе от мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и заместителя главного врача РКБ Михаила Бурмистрова.

Также в телемарафоне примут участие семьи бойцов СВО, Герои России, бойцы именных батальонов Татарстана, волонтеры и фронтовые коты. Зрители увидят прямые включения из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мамадыша, Лениногорска и Зеленодольска, а также кинокартины из цикла "Наши Герои" и репортажи из зоны СВО.