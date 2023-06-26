 15 тысяч болельщиков: матч Медиалиги собрал в Казани рекордную аудиторию
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15 тысяч болельщиков: матч Медиалиги собрал в Казани рекордную аудиторию

В финальном матче турнира победители сыграют в «Лужниках» с командой «Родина Медиа».

Спорт
26 июня 2023  10:25
Автор:
Эдуард Салихов

Накануне в «Ак Барс Арене» состоялся полуфинальный матч медийной футбольной лиги с участием двух популярных клубов страны — «Амкала» и 2Drots. Игра закончилась победой команды 2Drots — 1:0. Единственный гол забил Slon.

На трибунах собрались 15,3 тыс. зрителей, подавляющее большинство из них — школьники. Это рекорд медийного футбола. 

В финальном матче турнира победители сыграют в «Лужниках» с командой «Родина Медиа», за которую выступает Дмитрий Тарасов.

Ранее «КВ» сообщали, что для обладателей Fan-ID билеты на домашние матчи «Рубина» будут стоить от 50 рублей. Клуб планирует мотивировать зрителей на оформление Fan-ID.

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