150 тысяч татарстанцев отдали свои голоса за общественные пространства во всероссийском голосовании

Уже больше 150 тысяч жителей республики приняли участие во всероссийском опросе по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году.

В Татарстане для голосования отобраны 273 места в каждом районе.

В работу по привлечению жителей к участию в опросе включены волонтеры, которые работают в парках, торговых центрах и других общественных пространствах. Они агитируют граждан присоединиться и тоже проголосовать.

Опрос проходит на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ» до 30 апреля.

В прошлом году благоустроили 68 выбранных татарстанцами мест, в 2024 запланированы работы на еще 64 объектах.