16 стран участвуют в кулинарном турнире имени Юнуса Ахметзянова на KazanForum

news_top_970_100
Республика
15 мая 2025  11:38

В рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир» стартовал турнир молодых поваров, собравший представителей 16 государств. Как отметил руководитель дирекции конкурса Михаил Шарипов, мероприятие специально ориентировано на начинающих кулинаров, чтобы дать им возможность профессионального роста.

«В отличие от соревнований шеф-поваров, наш турнир помогает молодым специалистам получить ценный опыт», – подчеркнул Шарипов. Участница из Саудовской Аравии Рагиа Мохаммед Албалави добавила, что мероприятие позволяет познакомиться с кулинарными традициями разных культур.

KazanForum проходит в Казани с 13 по 18 мая под руководством Рустама Минниханова, возглавляющего Группу стратегического видения «Россия-Исламский мир» по поручению Президента России.

news_right_column_240_400
Новости
«Соблюдение договоренностей - ключевой принцип работы с инвесторами» - Минниханов на KazanForum
Единая лига ВТБ осталась без иностранных клубов
Чемпионская гонка и борьба за выживание: три интриги концовки РПЛ
Чемпионская гонка и борьба за выживание: три интриги концовки РПЛ
По уровню заработной платы Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО
«Доверие и сотрудничество - фундамент наших отношений» — Хуснуллин на открытии KazanForum
16 стран участвуют в кулинарном турнире имени Юнуса Ахметзянова на KazanForum
Столица РТ отметила 80-летний юбилей Победы
Столица РТ отметила 80-летний юбилей Победы
В Казани 30 мая представят эскизы спектаклей в рамках международного ГИТИСFEST