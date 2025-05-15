16 стран участвуют в кулинарном турнире имени Юнуса Ахметзянова на KazanForum

В рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир» стартовал турнир молодых поваров, собравший представителей 16 государств. Как отметил руководитель дирекции конкурса Михаил Шарипов, мероприятие специально ориентировано на начинающих кулинаров, чтобы дать им возможность профессионального роста.

«В отличие от соревнований шеф-поваров, наш турнир помогает молодым специалистам получить ценный опыт», – подчеркнул Шарипов. Участница из Саудовской Аравии Рагиа Мохаммед Албалави добавила, что мероприятие позволяет познакомиться с кулинарными традициями разных культур.

KazanForum проходит в Казани с 13 по 18 мая под руководством Рустама Минниханова, возглавляющего Группу стратегического видения «Россия-Исламский мир» по поручению Президента России.