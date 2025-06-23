18 домов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки останутся без воды

Как сообщает МУП «Водоканал», в Казани на сутки отключат воду в 18 многоквартирных домах Ново-Савиновского района.

Воды не будет с 9 утра 26 июня по 9:00 27 июня в домах по следующим адресам:

Абсалямова, 12/20, 13, 15/16;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5/26, 6;

Мусина, 1;

Чистопольская, 16/15, 20/12, 20а, 20Б, 22, 24, 26/5, 28, 30, 30а, 30Б, 32, 34, 34/1.

Ограничения связаны с улучшением водоснабжения в районе. Телефон аварийной службы «Водоканала»: +7 (843) 231-62-60.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за аварии прекратилось водоснабжение части домов Московского и Кировского районов.