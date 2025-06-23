18 домов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки останутся без воды

news_top_970_100
Город
23 июня 2025  11:24

Как сообщает МУП «Водоканал», в Казани на сутки отключат воду в 18 многоквартирных домах Ново-Савиновского района.

Воды не будет с 9 утра 26 июня по 9:00 27 июня в домах по следующим адресам:

Абсалямова, 12/20, 13, 15/16;
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5/26, 6;
Мусина, 1;
Чистопольская, 16/15, 20/12, 20а, 20Б, 22, 24, 26/5, 28, 30, 30а, 30Б, 32, 34, 34/1.

Ограничения связаны с улучшением водоснабжения в районе. Телефон аварийной службы «Водоканала»: +7 (843) 231-62-60.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за аварии прекратилось водоснабжение части домов Московского и Кировского районов.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани выбрали площадки для проведения Дня молодежи
В РТ провели семинар для лесников по использованию БПЛА
18 домов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки останутся без воды
В РТ упростили поиск земельных участков для индивидуального строительства
В Высокогорском районе РТ при пожаре погибли трое, включая двоих детей
Казань вошла в топ-10 городов России для отдыха с питомцами
Сергей Мерясев возглавил Нижнекамскую ЦРБ
Подросток на питбайке пострадал на трассе М-7 в Татарстане