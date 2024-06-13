18-летний министр спорта Чечни раскрыл детали, о чем он говорил с Миннихановым в Казани

Делегация из Чечни провела встречу с Раисом РТ. 18-летний Ахмат Кадыров, который с мая 2024 года занимает пост министра спорта Чеченской Республики, раскрыл подробности совещания. В своих соцсетях он опубликовал видео из Казани.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Кадыров объяснил, что в ходе встречи с Рустамом Миннихановым он обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества между республиками в сфере развития спорта, проведения спортивных мероприятий и реализации совместных проектов. Стороны достигли полного взаимопонимания по многим направлениям.

Отмечается, что между регионами сложились отношения, основанные на исторических связях и успешном взаимодействии по многим направлениям.

«Хочу отметить, что между Чеченской Республикой и Татарстаном сложились тёплые братские отношения. Начало им было заложено ещё при жизни моим дорогим ДЕДУШКОЙ, нашим национальным ЛИДЕРОМ, Первым Президентом ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», – написал министр.

Раис Татарстана выразил благодарность руководству Чеченской Республики за значительный вклад в развитие сотрудничества между регионами. Встреча подтвердила намерение обеих сторон продолжать развивать межрегиональное сотрудничество в интересах обеих республик.