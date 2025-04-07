1800 казанских первоклассников освоят ПДД в игровом формате

В Казани вновь стартует обучающий проект по безопасному поведению на дороге для младших школьников. В этом году 1800 учеников начальных классов получат важные знания перед летними каникулами. Проект, который реализуется уже пятый год, поддерживают ГБУ «Безопасность дорожного движения», Госавтоинспекция МВД по РТ и Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ. С момента своего запуска обучение прошло 8 тысяч казанских школьников.

Курс проходит в игровом формате, позволяя детям активно участвовать в «дорожных» сюжетах, примеряя роли пешеходов, пассажиров и водителей. Это не только помогает запомнить основные правила, но и учит правильно реагировать в различных ситуациях. По завершении курса участники пройдут тестирование и получат сертификаты, подтверждающие их знания.

«С начала года в Татарстане произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в результате которых 1 ребенок погиб и 65 получили травмы. К сожалению, детский травматизм остается в числе преобладающих причин смертности среди несовершеннолетних. Поэтому грамотное и комплексное проведение профилактических мероприятий, в том числе с использованием игровой формы, позволит сохранить здоровье и жизнь юных участников дорожного движения», - подчеркнул главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Республике Татарстан Рустем Гарипов.

Этот игровой проект помогает детям не только освоить правила дорожного движения, но и стать более внимательными участниками дорожного движения.

«Мы видим, как наши ученики становятся осознаннее и увереннее», — отметила заместитель директора ГБУ «БДД» Светлана Бикчантаева.