188 ДТП зарегистрировано в Казани за сутки

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Город
20 августа 2024  09:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В понедельник, 19 августа, на территории столицы Татарстана было зарегистрировано 188 дорожно-транспортных происшествий. В шести случаях аварии привели к травмам людей.

Основными причинами ДТП с пострадавшими стали несоблюдение дистанции, превышение скорости, а также не предоставление преимущества пешеходам.

В этот же день инспекторами ГИБДД было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 9 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлено 7 человек.

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