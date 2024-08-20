188 ДТП зарегистрировано в Казани за сутки

В понедельник, 19 августа, на территории столицы Татарстана было зарегистрировано 188 дорожно-транспортных происшествий. В шести случаях аварии привели к травмам людей.

Основными причинами ДТП с пострадавшими стали несоблюдение дистанции, превышение скорости, а также не предоставление преимущества пешеходам.

В этот же день инспекторами ГИБДД было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 9 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлено 7 человек.