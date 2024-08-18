19 августа татарстанцы смогут наблюдать за суперлунием

Как рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, Юрий Нефедьев, завтра, 19 августа, жители республики могут наблюдать за суперлунием в 21:26 по московскому времени.

Суперлунием называют явление, которое происходит в моменты совпадения полнолуния (фаза Луны, при которой она имеет вид полностью освещенного круга) и перигеем – моментом наибольшего сближения Луны с Землей.

В этом году таких явлений будет 4, завтра будет первое из череды суперлуний, следующее произойдет 17 сентября, далее 17 октября и последнее состоится 15 ноября.

Увидеть особенности рельефа спутника Земли можно будет с помощью любительского телескопа, но проводить такие наблюдения лучше за городом, где минимальное количество светового загрязнения. Кроме того, в астрономической обсерватории КФУ в 20:30 будет организован ночной показ с помощью телескопа-рефрактора, сообщил Юрий Нефедьев.