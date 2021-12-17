 В Татарстане 19-летний почтальон украла пенсии на 66 тыс. рублей
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В Татарстане 19-летний почтальон украла пенсии на 66 тыс. рублей

Девушка подделывала подписи в документах, чтобы скрыть кражу.

Республика
17 декабря 2021  13:36
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане 19-летняя девушка, работавшая почтальоном, украла пенсии на сумму 66 тыс. рублей. Для того, чтобы скрыть это обстоятельство,  сотрудница почты подделывала подписи. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. 

В Алексеевском районе почтальон с 11 по 24 августа вместо того, чтобы относить деньги пенсионерам, присваивала их себе и подделывала подписи о том, что пожилые люди якобы получили деньги. Гражданка признала свою вину, ее приговорили к 200 часам общественных работ. 

Ранее «КВ» сообщали о том, что в аэропорту «Казань» пытались подкупить сотрудника таможни. 

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