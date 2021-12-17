В Татарстане 19-летний почтальон украла пенсии на 66 тыс. рублей

В Татарстане 19-летняя девушка, работавшая почтальоном, украла пенсии на сумму 66 тыс. рублей. Для того, чтобы скрыть это обстоятельство, сотрудница почты подделывала подписи. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В Алексеевском районе почтальон с 11 по 24 августа вместо того, чтобы относить деньги пенсионерам, присваивала их себе и подделывала подписи о том, что пожилые люди якобы получили деньги. Гражданка признала свою вину, ее приговорили к 200 часам общественных работ.

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