 В казанском аэропорту пассажир попытался подкупить таможенника
news_header_top_970_100

В казанском аэропорту пассажир попытался подкупить таможенника

Пассажир пытался вывезти иностранную валюту.

Город
17 декабря 2021  11:42

В аэропорту «Казань» пассажир попытался подкупить сотрудницу таможенной службы. Об этом сообщает республиканская таможня.

Пассажир пытался вывезти иностранную валюту, за это он предложил взятку сотруднице таможни, однако та отказалась и сообщила об этом в отдел по борьбе с коррупцией.

Сейчас мужчина задержан, его ожидает наказание в виде штрафа либо лишения свободы сроком до одного года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали том, что в республике был задержан житель Красноярска, который пытался провезти практически 2 килограма марихуаны. 

Новости
Среди победителей IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» определили легенду татарской эс
Среди победителей IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» определили легенду татарской эс
Законопроект о системе публичной власти в России прошел второе чтение
В Татарстане 19-летний почтальон украла пенсии на 66 тыс. рублей
ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
В Татарстане вакцинальную компанию от ковида планируют завершить в январе
Минсельхозпрод РТ объявляет республиканский конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарст
Татарстанских подростков от ковида будут вакцинировать в два этапа
В Казани откроется третья студия-лекторий «Знание»