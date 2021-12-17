В казанском аэропорту пассажир попытался подкупить таможенника

В аэропорту «Казань» пассажир попытался подкупить сотрудницу таможенной службы. Об этом сообщает республиканская таможня.

Пассажир пытался вывезти иностранную валюту, за это он предложил взятку сотруднице таможни, однако та отказалась и сообщила об этом в отдел по борьбе с коррупцией.

Сейчас мужчина задержан, его ожидает наказание в виде штрафа либо лишения свободы сроком до одного года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали том, что в республике был задержан житель Красноярска, который пытался провезти практически 2 килограма марихуаны.