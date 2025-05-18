19 мая в Татарстане ожидаются сильные дожди и грозы

Завтра, 19 мая, погода в Республике Татарстан обещает быть переменчивой. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди, а днём ожидаются кратковременные, но интенсивные осадки. Местами возможны грозы и даже град.

Ветер южный и юго-западный усилится до 6–11 м/с, а днём отдельные порывы могут достигать 15–20 м/с. Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут +10..+15°C, а днём воздух прогреется до +18..+23°C.

Жителям республики рекомендуют быть внимательными на дорогах и учитывать возможные ухудшения погодных условий.