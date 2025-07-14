21 июля в Казани перекроют часть улиц из-за крестного хода

В понедельник, 21 июля, в центре Казани временно ограничат движение транспорта в связи с крестным ходом в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Основные изменения:

- С 7:00 перекроют движение по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского

- С 20 июля (с 20:00) запретят парковку на ул. Миславского

Программа праздника:

- 7:30 – торжественный молебен в Благовещенском соборе

- Затем крестный ход вокруг Кремля до Богородицкого монастыря

Власти обещают оперативно открывать улицы после прохождения участников и проработают альтернативные маршруты для тех, кто едет на работу.

Интересно:

- В этом году завершается реставрация храма Николы Тульского в монастыре

- Вечером 21 июля в парке «Елмай» выступит певица Ольга Кормухина (вход свободный)

Жителям и гостям города советуют заранее планировать маршруты в понедельник утром.