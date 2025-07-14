21 июля в Казани перекроют часть улиц из-за крестного хода

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Город
14 июля 2025  11:33
Автор:
Елизавета Черкина

В понедельник, 21 июля, в центре Казани временно ограничат движение транспорта в связи с крестным ходом в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.  Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

Основные изменения: 
- С 7:00 перекроют движение по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского  
- С 20 июля (с 20:00) запретят парковку на ул. Миславского  

Программа праздника:
-  7:30 – торжественный молебен в Благовещенском соборе  
- Затем крестный ход вокруг Кремля до Богородицкого монастыря  

Власти обещают оперативно открывать улицы после прохождения участников и проработают альтернативные маршруты для тех, кто едет на работу.  

Интересно: 
- В этом году завершается реставрация храма Николы Тульского в монастыре  
- Вечером 21 июля в парке «Елмай» выступит певица Ольга Кормухина (вход свободный)  

Жителям и гостям города советуют заранее планировать маршруты в понедельник утром.

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21 июля в Казани перекроют часть улиц из-за крестного хода
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