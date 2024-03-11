21-летнего казанца приговорили к девяти годам отбывания наказания за финансирование терроризма

Известно, что 4 года назад молодой человек отправлял в Сирию финансовую помощь боевикам террористической организации «Исламское государство».* Преступника поймали и возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Об этом пресс-служба УФСБ России по РТ сообщила «Татар-информу».

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 21-летнего казанца приговорил к 9 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.