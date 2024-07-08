22-летний парень утонул в Казани у ЖК «Магеллан»

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Город
8 июля 2024  08:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Вечером в Ново-Савиновском районе Казани, напротив ЖК «Магеллан, утонул мужчина 2002 года рождения. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Водолазная группа спасателей извлекла тело из воды в 20 метрах от берега, на глубине 3 метров. Место для купания не было оборудовано.

В управлении напоминают о правилах безопасности на воде: нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки и ограждения. А также, в принципе, нырять в неизвестных местах для купания. Разница температур воды и воздуха может привести к судорогам или легочному спазму.

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