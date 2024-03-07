23-летнему курьеру телефонных мошенников из Зеленодольска грозит уголовная отвественность

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Республика
7 марта 2024  13:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В полицию Зеленодольска с сообщением о мошенничествах обратились три пенсионерки.

Три пенсионерки обратились к правоохранителям Зеленодольска с просьбой найти телефонных аферистов, которые солгали о том, что их родственники попали в ДТП.

Для правдоподобности они сказали женщинам положить в пакет с деньгами личные вещи «пострадавших».

Забирал деньги соучастник, которому дали роль курьера. Им стал 23-летний злоумышленник, которому обещали 5% от каждой суммы. На этих трех случаях он заработал всего 25 тысяч рублей.

83-летняя жительница отдала 100 тысяч рублей. А еще две 75-летние пенсионерки по 150 и 195 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. 

 

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