23 мая казанцев приглашают на бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

23 мая с 13:00 до 17:00 на улице Пушкина, 11 (у часов на пересечении с Баумана) будет работать специальный мобильный пункт тестирования на ВИЧ, сообщает сайт мэрии. Акция предоставляет возможность каждому желающему бесплатно и конфиденциально проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалиста.

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать антиретровирусную терапию, что значительно улучшает качество и продолжительность жизни. Современное лечение делает вирус неопределяемым и не передающимся, а человек с ВИЧ может жить полноценной жизнью. При этом многие могут долгое время не подозревать о своем статусе, так как заболевание часто протекает бессимптомно.

Мероприятие организовано в рамках грантовой программы поддержки гражданских инициатив при участии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.

Напомним, ранее мы писила, что с 23 по 25 мая на Баумана пройдет ярмарка самозанятых.