23 мая в Казани стартует фестиваль-форум «Литературный флагман России»

С 23 по 25 мая в Казани пройдет первый фестиваль-форум «Литературный флагман России». В его рамках запланировано более 60 различных мероприятий.

Форум откроется панельной дискуссией, посвященной 10-летию конкурса «Самый читающий регион». Участники будут представлять победителей и призеров творческого состязания, в котором в прошлом году победил Татарстан. Гости смогут узнать о лучших практиках популяризации книжной культуры и развитии отрасли.

Основной темой станут глобальные тренды отрасли, включая дальнейшую цифровизацию. Специалисты расскажут о создании интернет-энциклопедий на языках малых народов и других новинках.

На форуме будет обсуждаться тема искусственного интеллекта, включая панельную дискуссию «Книжный интеллект в окружении искусственного».