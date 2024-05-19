23 мая в Казани стартует фестиваль-форум «Литературный флагман России»

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Россия/Мир
19 мая 2024  19:28
Автор:
Эндже Гарафиева

С 23 по 25 мая в Казани пройдет первый фестиваль-форум «Литературный флагман России». В его рамках запланировано более 60 различных мероприятий.

Форум откроется панельной дискуссией, посвященной 10-летию конкурса «Самый читающий регион». Участники будут представлять победителей и призеров творческого состязания, в котором в прошлом году победил Татарстан. Гости смогут узнать о лучших практиках популяризации книжной культуры и развитии отрасли.

Основной темой станут глобальные тренды отрасли, включая дальнейшую цифровизацию. Специалисты расскажут о создании интернет-энциклопедий на языках малых народов и других новинках.

На форуме будет обсуждаться тема искусственного интеллекта, включая панельную дискуссию «Книжный интеллект в окружении искусственного».

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