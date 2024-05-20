25-летний казанец перевернулся после столкновения с иномаркой на улице Горького

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Город
20 мая 2024  15:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанской Госавтоинспекции рассказали, как молодой водитель отечественного авто ВАЗ 2114 нарушил правила дорожного движения и чуть не погиб в столкновении с другой машиной. Он выехал на красный сигнал светофора, влетел в Kia Sorento и опрокинулся. 

Отмечается, что автомобили получили серьезные повреждения, но сами водители транспортных средств не пострадали. Госпитализация была не нужна. 

«По факту происшествия в отношении водителя а/м ВАЗ 2114 составлен административный протокол по факту нарушения правил дорожного движения», – отметили инспекторы.

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