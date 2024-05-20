25-летний казанец перевернулся после столкновения с иномаркой на улице Горького

В казанской Госавтоинспекции рассказали, как молодой водитель отечественного авто ВАЗ 2114 нарушил правила дорожного движения и чуть не погиб в столкновении с другой машиной. Он выехал на красный сигнал светофора, влетел в Kia Sorento и опрокинулся.

Отмечается, что автомобили получили серьезные повреждения, но сами водители транспортных средств не пострадали. Госпитализация была не нужна.

«По факту происшествия в отношении водителя а/м ВАЗ 2114 составлен административный протокол по факту нарушения правил дорожного движения», – отметили инспекторы.