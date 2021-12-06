«25 тонн ведь так просто не остановишь»: как школьница погибла под колесами трамвая

«Как тут успеешь — трамвай тяжелый»

Сегодня в Казани на улице Гвардейская в районе дома 56 совсем юная девочка погибла под колесами трамвая. Одиннадцатилетняя школьница перебегала дорогу в неположенном месте среди плотного потока автомобилей. Вероятно, из-за инкасаторской машины в автомобильном траффике девочка не заметила трамвая № 4, а выбежав на рельсы, споткнулась и упала прямо под его колеса.

Известно, что водитель трамвая успел заметить девочку, но из-за долгого тормозного пути многотонная машина не смогла остановится. От полученных травм школьница скончалась на месте.

Буквально в двухста метрах от места проишествия расположен пешеходный переход, но, видимо, девочка хотела быстрее перебраться на противоположную сторону улицы, поэтому отважилась на такой опасный маневр.

Вскоре на место ДТП приехало несколько экипажей полиции и представители Следственного комитета. Подоспели и родственники девочки. Буквально через полтора часа подъехал катафалк и увез тело. Убитую горем мать даже не пустили в машину к дочери.

Водитель трамвая, как и кондуктор, комментарии давать отказалась. Но женщина, которая находилась в транспортном средстве, рассказала, что водитель сделала все, что смог.

«Она затормозила, но 25 тонн ведь так просто не остановишь», — сказала женщина.

«Даже если ничего не сделают — пока по судам походит»

Подтверждает слова свидетеля происшествия и сотрудник дорожной патрульной службы.

«Как тут успеешь — трамвай тяжелый, он быстро не остановится. Поэтому нельзя пересекать дорогу, где попало», — сказал сотрудник ДПС.

Что будет с водителем общественного транспорта, пока неясно, на женщину составили протокол и возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ее ожидает суд.

«Возможно все. Даже если ничего не сделают… Пока по судам походит – уже сколько нервов потратит», — поделился с корреспондентом «КВ» сотрудник дорожной патрульной службы.

Мужчина также добавил, что на Гвардейской часто происходят ДТП с участием пешеходов. По его словам, вероятно, из-за того, что «зебры» на этой улице находятся далеко друг от друга, а люди часто спешат, поэтому перебегают шестиполосную улицу в неположенном месте.

По словам казанских урбанистов, в гибели девочки есть определенная вина дорожной инфраструктуры. Согласно ГОСТ, пешеходные переходы на дорогах в населенных пунктах располагаются не реже, чем через каждые 400 метров. На Гвардейской между пешеходными переходами, согласно Яндекс.Картам, около 530 метров.

«Человеческий мозг устроен так, что стремится пройти по максимально прямой траектории. Обходить по 250 метров туда и обратно мало кому хочется, поэтому инстинкт толкает человека перебежать напрямую, особенно когда поток машин стоит, как в данном случае», — рассказывают активисты в своем Телеграм-канале «Казан Урбанчы».