2,5 тысячи индонезийцев посетят столицу Татарстана в этом году

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Республика
1 марта 2024  17:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Туристы островного государство посетят две столицы — Москву и Казань — этим летом.

Интерфакс сообщает, что в апреле индонезийский туроператор откроет туры в Россию, организованные по приглашению Минэкономразвития, комитетов по туризму и одной из туристических компаний. 

Регион к посещению выбрали сами индонезийцы. Большая часть из них – мусульмане, поэтому для них важно, чтобы богатство достопримечательностями было сопряжено с наличием мест духовного значения и религиозного. 

Постепенно проект расширят и присоединят к маршруту Байкал, Санкт-Петербург и Мурманск.

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