2,5 тысячи индонезийцев посетят столицу Татарстана в этом году

Туристы островного государство посетят две столицы — Москву и Казань — этим летом.

Интерфакс сообщает, что в апреле индонезийский туроператор откроет туры в Россию, организованные по приглашению Минэкономразвития, комитетов по туризму и одной из туристических компаний.

Регион к посещению выбрали сами индонезийцы. Большая часть из них – мусульмане, поэтому для них важно, чтобы богатство достопримечательностями было сопряжено с наличием мест духовного значения и религиозного.

Постепенно проект расширят и присоединят к маршруту Байкал, Санкт-Петербург и Мурманск.