28 объектов появилось в РТ по нацпроекту «Здравоохранение»

Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» затронула строительство 25 ФАпов и трех поликлиник в Татарстане.

В общей сложности, свыше 2,4 млрд рублей было направлено на строительство этих объектов, в том числе 1,9 млрд рублей поступили из федерального бюджета.

Капитальный ремонт провели в 117 медучреждениях в городах и сёлах, приобрели оборудование общей стоимостью в 867 млн рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» инициирован Президентом РФ. Основная цель – оказание качественной медпомощи.