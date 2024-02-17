28 объектов появилось в РТ по нацпроекту «Здравоохранение»

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Республика
17 февраля 2024  09:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» затронула строительство 25 ФАпов и трех поликлиник в Татарстане.

В общей сложности, свыше 2,4 млрд рублей было направлено на строительство этих объектов, в том числе 1,9 млрд рублей поступили из федерального бюджета.

Капитальный ремонт провели в 117 медучреждениях в городах и сёлах, приобрели оборудование общей стоимостью в 867 млн рублей. 

Национальный проект «Здравоохранение» инициирован Президентом РФ. Основная цель  – оказание качественной медпомощи.

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