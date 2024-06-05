290 тысяч пожилых татарстанцев прошли диспансеризацию

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Республика
5 июня 2024  07:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане за последние пять лет почти 290 тысяч пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, прошли диспансеризацию в рамках национального проекта «Демография».

Для обеспечения доступности медицинской помощи в республике организована доставка пожилых людей в медучреждения специальными автомобилями. За счет средств федерального бюджета были приобретены 43 автомобиля, которые уже доставили 21 тысячу человек в 2024 году.

Помимо диспансеризации в Татарстане активно реализуется проект «Система долговременного ухода», направленный на поддержку пожилых людей, нуждающихся в помощи. Ежегодно 18,2 тысяч жителей республики получают социальные услуги на дому, около 10,6 тыс. родственников тяжелобольных прошли обучение по уходу за пожилыми в специальной школе. 

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