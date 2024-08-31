3 тысячи татарстанцев в этом году стали зрителями виртуальных концертных залов

Благодаря реализации проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов, которые разместились на базе:
- Арской централизованной библиотечной системы
- Краеведческого музея Бавлинского района
- Межпоселенческой центральной библиотеки Спасского района
- Централизованной библиотечной системы Елабужского района
- Детской школы искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных
- Центральной детской библиотеки имени Г.Тукая (Альметьевский район)
- Центра культуры «Кызыл тау» (Набережные Челны)
- Буинской детской школы искусств №1
- Центральной библиотеки им. Г.Тукая (Нижнекамск)
- Централизованной библиотечной системы Менделеевского района
Благодаря этим виртуальным площадкам, в первом полугодии 2024 года было проведено 124 трансляции с охватом более 2914 человек. За весь 2023 год – 268 трансляций, которые посмотрели 10985 человек.
«Цифровая культура» в Татарстане не ограничивается виртуальными концертными залами. Регион также активно развивает цифровую платформу «Артефакт», на которой доступны для онлайн-просмотра экспозиции четырех музеев республики:
- Национальный музей Республики Татарстан
- Музей истории государственности Татарстана (Казанский Кремль)
- Музей естественной истории Татарстана (Казанский Кремль)
- Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Помимо этого, посетителям платформы «Артефакт» доступны три виртуальных музея.
В 2024 году также база портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» пополнилась 15 006 оцифрованными документами из фондов Национальной библиотеки РТ, включая 1405 книжных памятников.