3 тысячи татарстанцев в этом году стали зрителями виртуальных концертных залов

Благодаря реализации проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов, которые разместились на базе:

Арской централизованной библиотечной системы

Краеведческого музея Бавлинского района

Межпоселенческой центральной библиотеки Спасского района

Централизованной библиотечной системы Елабужского района

Детской школы искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных

Центральной детской библиотеки имени Г.Тукая (Альметьевский район)

Центра культуры «Кызыл тау» (Набережные Челны)

Буинской детской школы искусств №1

Центральной библиотеки им. Г.Тукая (Нижнекамск)

Централизованной библиотечной системы Менделеевского района

Благодаря этим виртуальным площадкам, в первом полугодии 2024 года было проведено 124 трансляции с охватом более 2914 человек. За весь 2023 год – 268 трансляций, которые посмотрели 10985 человек.

«Цифровая культура» в Татарстане не ограничивается виртуальными концертными залами. Регион также активно развивает цифровую платформу «Артефакт», на которой доступны для онлайн-просмотра экспозиции четырех музеев республики:

Национальный музей Республики Татарстан

Музей истории государственности Татарстана (Казанский Кремль)

Музей естественной истории Татарстана (Казанский Кремль)

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Помимо этого, посетителям платформы «Артефакт» доступны три виртуальных музея.

В 2024 году также база портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» пополнилась 15 006 оцифрованными документами из фондов Национальной библиотеки РТ, включая 1405 книжных памятников.