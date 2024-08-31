3 тысячи татарстанцев в этом году стали зрителями виртуальных концертных залов

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Республика
31 августа 2024  11:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Благодаря реализации проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов, которые разместились на базе:

  • Арской централизованной библиотечной системы
  • Краеведческого музея Бавлинского района
  • Межпоселенческой центральной библиотеки Спасского района
  • Централизованной библиотечной системы Елабужского района
  • Детской школы искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных
  • Центральной детской библиотеки имени Г.Тукая (Альметьевский район)
  • Центра культуры «Кызыл тау» (Набережные Челны)
  • Буинской детской школы искусств №1
  • Центральной библиотеки им. Г.Тукая (Нижнекамск)
  • Централизованной библиотечной системы Менделеевского района

Благодаря этим виртуальным площадкам, в первом полугодии 2024 года было проведено 124 трансляции с охватом более 2914 человек. За весь 2023 год – 268 трансляций, которые посмотрели 10985 человек.

«Цифровая культура» в Татарстане не ограничивается виртуальными концертными залами. Регион также активно развивает цифровую платформу «Артефакт», на которой доступны для онлайн-просмотра экспозиции четырех музеев республики:

  • Национальный музей Республики Татарстан
  • Музей истории государственности Татарстана (Казанский Кремль)
  • Музей естественной истории Татарстана (Казанский Кремль)
  • Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Помимо этого, посетителям платформы «Артефакт» доступны три виртуальных музея.

В 2024 году также база портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» пополнилась 15 006 оцифрованными документами из фондов Национальной библиотеки РТ, включая 1405 книжных памятников.

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