3000 родителей привлечены к ответственности за нарушение детской безопасности на воде

В Татарстане усилены профилактические меры по предотвращению несчастных случаев с детьми на водоемах. С начала летнего сезона сотрудники полиции провели масштабные рейды на пляжах Казани и Набережных Челнов, в ходе которых выявили халатное отношение 3000 родителей к безопасности своих детей.

Стражи порядка проводят разъяснительные беседы с детьми и взрослыми, акцентируя внимание на основных правилах поведения у воды. Особую тревогу вызывает купание подростков в необорудованных местах без присмотра взрослых.

Статистика вызывает серьезные опасения: только за одну неделю июня (9-15 число) на водоемах республики погибли 12 человек, включая троих детей. С начала года зафиксировано 27 происшествий, унесших жизни 19 человек.

«Даже мелкий водоем может стать смертельной ловушкой, – предупреждают в МВД по РТ. – Родителям необходимо постоянно контролировать детей у воды и выбирать только оборудованные пляжи со спасателями».

Полиция напоминает, что за ненадлежащий присмотр за детьми у воды предусмотрена административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ. Ведомство призывает граждан серьезнее относиться к вопросам детской безопасности в летний период.