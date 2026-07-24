33 нарушения из 2145 машин: экологи подвели итоги рейдов в Татарстане

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Республика
24 июля 2026  10:04

С начала лета экологи совместно с ГИБДД проверили 2145 транспортных средств в 16 районах республики, включая Казань и Набережные Челны. Превышение допустимых норм выбросов зафиксировали у 33 автомобилей — это 1,5% от общего числа проверенных.

Чаще всего нарушения встречались у машин с бензиновыми моторами — 26 случаев. Ещё 5 дизельных и 2 газомоторных авто не прошли проверку. Из общего числа проверенных: 1850 легковушек, 107 грузовиков и 188 автобусов.

С нарушителями проводят профилактические беседы и составляют протоколы. Рейды продлятся до 30 сентября в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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