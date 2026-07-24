В Зеленодольске в ДТП погибли шестеро подростков

На улице Волжской в Зеленодольске произошла масштабная авария: автомобиль «Шевроле Ланос» вылетел с проезжей части и врезался в дерево. За рулем находился 30-летний мужчина, который, как выяснилось, не имел водительских прав. В салоне машины находились семеро несовершеннолетних — все они приехали из соседнего региона.

Шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет скончались на месте. Единственный выживший — 15-летний подросток — госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ с ожогами 30% поверхности тела. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Прокуратура Зеленодольска взяла ход расследования под личный контроль. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.