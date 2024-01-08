33 пожилых татарстанца обрели приемные семьи

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, помимо создания приемных семей для пожилых и инвалидов, в рамках проекта «Старшее поколение» в минувшем году в Татарстане на обследование в медицинские учреждения были доставлены более 60 тысяч жителей республики старше 65 лет. 45 тысяч из них прошли диспансеризацию (по плану этот показатель должен был составить 32,9 тысячи человек). 420 инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи, была оказана услуга сиделки.