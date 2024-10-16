35 бригад скорой помощи будет работать на саммите БРИКС в Казани

Система здравоохранения Татарстана полностью подготовлена к медицинскому обслуживанию саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Будет организовано 11 медицинских пунктов, а также задействовано 35 бригад скорой медицинской помощи и 11 мобильных медицинских команд. В общей сложности в работе будут участвовать 250 медицинских специалистов, включая 120 врачей и 130 сотрудников среднего медперсонала. Создан запас медикаментов, обеспечивающий необходимые условия для работы в течение саммита.

Кроме того, государственные медицинские учреждения будут функционировать в обычном режиме на протяжении саммита БРИКС, добавили в министерстве.