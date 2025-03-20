36% казанцев планируют купить автомобиль в кредит в 2025 году

Согласно исследованию «Авито Авто», почти четверть россиян (24%) намерены приобрести автомобиль в кредит в 2025 году. В Казани этот показатель выше среднего по стране: 36% опрошенных жителей столицы Татарстана рассматривают возможность покупки машины в кредит.

Опрос, в котором приняли участие 10 тысяч человек, показал, что средняя стоимость автомобиля, на который россияне планируют взять кредит, составляет около 2,05 миллиона рублей. Большинство потенциальных покупателей (60%) ориентируются на машины стоимостью до 2 миллионов рублей. Еще 27% респондентов готовы рассмотреть автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей, а 10% — от 3 до 5 миллионов. Лишь 3% опрошенных планируют взять кредит на машины дороже 5 миллионов рублей.

При выборе кредита основным критерием для 64% россиян остается процентная ставка. Также важны размер первоначального взноса (43%) и срок кредита (33%). Возможность оформления заявки онлайн и скорость получения одобрения отметили по 18% респондентов.

Среди городов России Краснодар лидирует по количеству желающих купить авто в кредит — 39%. Казань занимает второе место с 36%, за ней следуют Уфа (33%), Москва (26%) и Санкт-Петербург (27%).

Эксперты связывают рост интереса к автокредитам с улучшением экономической ситуации, а также с доступностью льготных программ кредитования. Власти и банки продолжают предлагать выгодные условия для покупателей, что делает приобретение автомобиля более доступным.

Напомним, что рынок новых автомобилей в Татарстане переживает подъем. В феврале 2025 года количество новых машин, выставленных на продажу, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, автокредиты остаются популярным инструментом для приобретения автомобилей, а Казань продолжает демонстрировать высокий уровень спроса на кредитные продукты.