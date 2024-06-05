36% казанцев стараются экономить и откладывать деньги

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 36% жителей Казани придерживаются стратегии экономии и накопления денег, в то время как только 22% отдают предпочтение тратам.

Наиболее популярными целями для накоплений стали:

Финансовая подушка безопасности: 28% респондентов

Путешествия и отдых: 24%

Недвижимость: 23%

Будущее детей: 17%

Создание пассивного дохода: 10%

Половина казанцев (50%) откладывают от 10% до 25% своего дохода, а 30% – до 10%.

Мужчины чаще откладывают деньги на недвижимость, покупку автомобиля, создание бизнеса и поиск дополнительных источников дохода. Женщины, в свою очередь, предпочитают копить на путешествия и медицинские услуги.

Среди молодых людей (до 34 лет) популярны цели – покупка недвижимости, автомобиля, брендовых вещей и открытие бизнеса. Люди старше 45 лет чаще всего откладывают деньги «на черный день».

Интересно отметить, что приверженцев стратегии «не трать все, что заработал» больше среди старшего поколения, чем среди молодежи.