36% казанцев стараются экономить и откладывать деньги

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Город
5 июня 2024  09:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 36% жителей Казани придерживаются стратегии экономии и накопления денег, в то время как только 22%  отдают предпочтение тратам.

Наиболее популярными целями для накоплений стали:

  • Финансовая подушка безопасности:  28% респондентов
  • Путешествия и отдых: 24%
  • Недвижимость: 23%
  • Будущее детей: 17%
  • Создание пассивного дохода: 10%

Половина казанцев (50%) откладывают от 10% до 25% своего дохода, а 30% – до 10%.

Мужчины чаще откладывают деньги на недвижимость, покупку автомобиля, создание бизнеса и поиск дополнительных источников дохода.  Женщины, в свою очередь, предпочитают копить на путешествия и медицинские услуги.

Среди молодых людей (до 34 лет) популярны цели – покупка недвижимости, автомобиля, брендовых вещей и открытие бизнеса.  Люди старше 45 лет чаще всего откладывают деньги «на черный день».

Интересно отметить, что  приверженцев стратегии «не трать все, что заработал» больше среди старшего поколения, чем среди молодежи.

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