36 тысяч пассажиров побывали на Казанской детской железной дороге этим летом

За минувший летний сезон Детской железной дорогой Казани воспользовались свыше 36 тысяч пассажиров. Это на треть больше, чем годом ранее. Об этом пишет мэрия города.

К слову, это еще и кузница кадров для железнодорожной отрасли. Летом более 600 ребят прошли здесь профессиональную практику, пробуя себя в ролях машинистов, проводников, ревизоров и других специалистов. В их числе – 88 юных железнодорожников с линейных станций Кизнер, Ижевск, Канаш, Алатырь, Зеленодольск.

49 ребят успешно завершили обучение, причем 31 из них поступили в Казанский техникум железнодорожного транспорта, чтобы связать свою жизнь с железной дорогой.

Недавно корреспонденты «КВ» побывали в пресс-туре на Детской железной дороге. Здесь все по-настоящему. На обучение, которое, к слову, бесплатное, берут ребят с 5-го по 11-й класс. Учебный процесс проводится круглогодично: с октября по май ученики получают теоретические знания, а летом начинается практика.