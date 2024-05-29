38 тысяч человек в Татарстане оформили «Карту болельщика»

В Татарстане популярность карты болельщика стремительно растет: более 38 тысяч человек уже воспользовались этой возможностью. Она дает доступ к футбольным матчам и является необходимым документом для посещения стадионов.

За сезон Российской премьер-лиги болельщики посмотрели 240 матчей на 16 стадионах в 13 городах. В финальном туре посещаемость выросла на полтора раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 138,6 тысяч зрителей. Всего за сезон стадионы с картой болельщика посетили 2,6 миллиона раз, что на 400 тысяч больше, чем в предыдущем сезоне.

Оформить карту можно удобным для вас способом: через портал госуслуг, в приложении «Госуслуги Карта болельщика», с помощью загранпаспорта нового образца или биометрии. Это необходимый документ не только для зрителей, но и для спортсменов, сотрудников стадионов и представителей СМИ.