387 млн рублей выделено на реконструкцию Дворца культуры в Елабуге

В Елабуге стартует капитальный ремонт городского Дворца культуры на проспекте Нефтяников. На реализацию проекта из бюджета направлено 387 миллионов рублей, о чем свидетельствует опубликованный на портале госзакупок тендер.
В рамках масштабной реконструкции подрядной организации предстоит:
- полностью обновить инженерные коммуникации (отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию)
- провести комплекс электромонтажных работ
- установить современные системы безопасности и видеонаблюдения
- заменить всю мебель и оборудование
- благоустроить прилегающую территорию
Особое внимание будет уделено модернизации внутренних пространств с сохранением исторического облика здания. Все работы должны быть завершены к 30 апреля 2026 года.