387 млн рублей выделено на реконструкцию Дворца культуры в Елабуге

В Елабуге стартует капитальный ремонт городского Дворца культуры на проспекте Нефтяников. На реализацию проекта из бюджета направлено 387 миллионов рублей, о чем свидетельствует опубликованный на портале госзакупок тендер.

В рамках масштабной реконструкции подрядной организации предстоит:

полностью обновить инженерные коммуникации (отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию)

провести комплекс электромонтажных работ

установить современные системы безопасности и видеонаблюдения

заменить всю мебель и оборудование

благоустроить прилегающую территорию

Особое внимание будет уделено модернизации внутренних пространств с сохранением исторического облика здания. Все работы должны быть завершены к 30 апреля 2026 года.