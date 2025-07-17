387 млн рублей выделено на реконструкцию Дворца культуры в Елабуге

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Республика
17 июля 2025  20:34

В Елабуге стартует капитальный ремонт городского Дворца культуры на проспекте Нефтяников. На реализацию проекта из бюджета направлено 387 миллионов рублей, о чем свидетельствует опубликованный на портале госзакупок тендер.

В рамках масштабной реконструкции подрядной организации предстоит:

  •     полностью обновить инженерные коммуникации (отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию)
  •     провести комплекс электромонтажных работ
  •     установить современные системы безопасности и видеонаблюдения
  •     заменить всю мебель и оборудование
  •     благоустроить прилегающую территорию

Особое внимание будет уделено модернизации внутренних пространств с сохранением исторического облика здания. Все работы должны быть завершены к 30 апреля 2026 года.

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387 млн рублей выделено на реконструкцию Дворца культуры в Елабуге
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