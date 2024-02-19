4 млн человек в России получат в апреле повышенную пенсию

Для этих целей в федеральном бюджете предусмотрено свыше 37 млрд рублей, следует из информации Минтруда РФ. Стоит отметить, что социальные пенсии ежегодно индексируются с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.

Средний размер пенсии с 1 апреля составит 13 455 рублей. Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы будут увеличены на 1 392 рубля и 1 403 рубля. Итого, 19 948 и 20 110 рублей соответвенно.

Для военнослужащих, получивших инвалидность и проходивших службы по призыву, пенсия будет увеличена до 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца – до 15 999 рублей. Если пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, будет выплачиваться доплата.

Для ветеранов ВОв, имеющих знаки «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», вырастут пенсии на 1 423 рубля. Пострадавшим в ходе катастроф, космонавтам, имеющим военные травмы, доплатят по 1 345 рублей.

Кроме того, выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги будут увеличены до 25 322 рублей.

Следующий автоматический перерасчет пенсий в России будет 1 августа для работающих в прошлом году пенсионеров. А 1 октября ежегодно увеличиваются военные пенсии для служащих всех силовых структур.